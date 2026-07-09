Новости Ростовской области 9 июля: БПЛА, цены на бензин, стрельба, погода

Ночная атака ВСУ, залпы ПВО и сирены в Таганроге. Утро на Дону началось с обсуждения налёта беспилотников и стрельбы в ростовском микрорайоне Суворовском. А пока в регионе работают над безопасностью, автомобилистов волнует насущное: во сколько теперь обойдется полный бак?
Как отработала ПВО, что ещё произошло за ночь и какие цены установились на заправках — «АиФ-Ростов» собрал главные события утра 9 июля 2026 года в одну подборку. Читайте в нашем материале!
Силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ на Ростовскую область 9 июля 2026.
В ночь на 9 июля 2026 Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников. По словам губернатора Юрия Слюсаря, в ходе отражения налёта системы ПВО уничтожили более двух десятков БПЛА.
Обстоятельства инцидента и его последствия уточняются, однако уже известно о нескольких чрезвычайных происшествиях на земле и на воде. В Таганрогском заливе дроны вновь атаковали два танкера. Суда получили механические повреждения, произошло возгорание. Экипажи были оперативно эвакуированы, пострадавших нет.
На одном из танкеров огонь уже полностью ликвидирован, на втором пожарные продолжают бороться с пламенем.
В Азовском районе падение обломков сбитого БПЛА спровоцировало возгорание камыша в карьере. Огонь распространился вдали от населенных пунктов, на месте работают расчеты противопожарной службы.
Большинство БПЛА ВСУ были уничтожены средствами ПВО на подлёте к целям. Дроны падали и были сбиты над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Гуково, а также в Азовском, Неклиновском и Чертковском районах.
Топливный рынок Дона: сколько стоит бензин в Ростовской области 9 июля 2026 года.
Ситуация на топливном рынке Ростовской области постепенно стабилизируется. По данным оперативного мониторинга Russiabase, наметилась тенденция к постепенному снижению стоимости литра топлива по сравнению с концом июня и началом июля.
В то же время некоторые марки стабильно растут в цене.
Средние цены на топливо в регионе по состоянию на 9 июля 2026 года:
• АИ-92 — 74.05 ₽
• АИ-95 — 83.31 ₽
• АИ-98 — 99.5 ₽
• Дизельное топливо — 84.12 ₽
Два трамвайных маршрута в Ростове-на-Дону сохранят по просьбам горожан.
В донской столице трамвайные маршруты № 6 и № 4 не будут упразднены. Об этом сообщил и.о. директора департамента транспорта Евгений Романцов, комментируя доработанный документ планирования регулярных перевозок.
Как пояснили в ведомстве, при формировании новой схемы движения учли обращения горожан. Маршрут № 6 останется в прежнем виде, а № 4 сохранят с некоторыми корректировками. Чтобы улучшить транспортную доступность, оба маршрута будут работать по встречно-кольцевой схеме. Такое решение позволит надёжнее связать жилые районы с центром Ростова.
В ростовском ЖК «Суворовский» неизвестный обстрелял окна жилого дома.
В Ростове-на-Дону полиция ищет хулигана, который обстрелял окна квартиры в жилом комплексе «Суворовский». Инцидент произошёл 8 июля на улице Петренко.
Как рассказали хозяева жилья, вернувшись домой, они обнаружили пробитое стекло на балконе, а на полу — пулю. Предположительно, стреляли из пневматического оружия. Сами жильцы предполагают, что стрелок находился в окне соседнего дома. Сейчас стражи порядка опрашивают очевидцев и устанавливают все обстоятельства инцидента.
Жара до +31 и дожди: какая погода в Ростовской области 9 июля 2026.
9 июля Ростовскую область ожидает тёплая и преимущественно солнечная погода, однако синоптики не исключают кратковременных локальных дождей. Днём воздух прогреется до +31 градуса. Ночью станет значительно комфортнее — температура опустится до отметки в +15 градусов.
Ожидается переменная облачность. Осадки возможны лишь в отдельных районах, тогда как, например, в Азове день пройдёт без дождя. Восточный ветер будет дуть со скоростью около 6 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм рт. ст.