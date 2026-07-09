Новости Ростовской области 9 июля: БПЛА, цены на бензин, стрельба, погода

Ночная атака ВСУ, залпы ПВО и сирены в Таганроге. Утро на Дону началось с обсуждения налёта беспилотников и стрельбы в ростовском микрорайоне Суворовском. А пока в регионе работают над безопасностью, автомобилистов волнует насущное: во сколько теперь обойдется полный бак?