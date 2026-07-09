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Общественный транспорт изменит маршруты 10 июля в Комсомольске-на-Амуре

10 июля из-за проведения праздника «Единство народов — сила России» с 14:00 до окончания мероприятия будет закрыт въезд автотранспорта на набережную Первостроителей со стороны пр. Мира и пр. Октябрьский. Будет работать эвакуатор. Также будут частично изменены схемы движения следующих муниципальных маршрутов: — муниципальный маршрут № 7 «Набережная — завод “Амурсталь” — пос. Старт» будет осуществлять.

10 июля из-за проведения праздника «Единство народов — сила России» с 14:00 до окончания мероприятия будет закрыт въезд автотранспорта на набережную Первостроителей со стороны пр. Мира и пр. Октябрьский. Будет работать эвакуатор. Также будут частично изменены схемы движения следующих муниципальных маршрутов: — муниципальный маршрут № 7 «Набережная — завод “Амурсталь” — пос. Старт» будет осуществлять движение по маршруту до пр. Мира (остановочный пункт «ул. Дзержинского»), далее автобус разворачивается и следует аналогично в обратном направлении; — муниципальный маршрут № 12 «Хладокомбинат — Набережная» будет осуществлять движение по маршруту до пр. Октябрьский — далее по ул. Дзержинского — пр. Мира (остановочный пункт «ул. Дзержинского»), далее по маршруту. — муниципальный маршрут № 20 «Хладокомбинат — Набережная» будет осуществлять движение по маршруту до пр. Мира (остановочный пункт «ул. Дзержинского»), далее автобус разворачивается и следует аналогично в обратном направлении. — муниципальный маршрут № 23 «Набережная — ул. Уральская» будет осуществлять движение по маршруту до пр. Мира (остановочный пункт «ул. Дзержинского»), далее автобус разворачивается и следует аналогично в обратном направлении.