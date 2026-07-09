«Ротор» начнет сезон Первой лиги со встречи с «Нижним Новгородом»

«Ротор», в свою очередь, не собирается сдаваться без боя. Команда рассталась с рядом ведущих игроков, а новички влились в состав прямо на сборах. Им пока не хватает сыгранности — они ещё не успели почувствовать ритм команды. Но, несмотря на предсезонные трудности, волгоградцы готовы показать свой максимум и доказать, что способны конкурировать с любым соперником.