Минсвязи сказало, почему вышки сотовой связи начнут ставить рядом со столбами вдоль трасс

По словам министра связи и информатизации Кирилла Залесского, на качество мобильной связи вдоль трасс влияют многие технические аспекты. И, в частности, сотовая связь зависит от расположения антенно-мачтовых сооружений. На данный момент в сельской местности «вышки» строят на удалении 30 — 50 метров от дорог.