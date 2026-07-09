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Минсвязи сказало, почему вышки сотовой связи начнут ставить рядом со столбами вдоль трасс

Минсвязи заявило, что вышки сотовой связи поставят ближе к дорогам в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве связи и информатизации сообщили, что вышки сотовой связи будут ставить ближе к автомобильным дорогам в Беларуси, передает телеканал «Первый информационный».

Так, в Минсвязи сказали о согласовании с Минтрансом типового проектного решения для строительства сотовых вышек у автодорог.

По словам министра связи и информатизации Кирилла Залесского, на качество мобильной связи вдоль трасс влияют многие технические аспекты. И, в частности, сотовая связь зависит от расположения антенно-мачтовых сооружений. На данный момент в сельской местности «вышки» строят на удалении 30 — 50 метров от дорог.

Но из-за необходимости отвода земель сельхозназначения под такие объекты, прокладки инженерных коммуникаций, сигнального кабеля, других особенностей, разработали более простое и дешевое типовое решение.

— Вышки мобильной связи будут стоять примерно там же, где стоят сегодня фонарные столбы, освещающие автодороги. Это, в том числе, согласовано с ГАИ, — уточнил глава Минсвязи.

Ранее Минсвязи объяснило, почему в Беларуси есть проблемы со связью и интернетом в деревнях.

А недавно еще Минсвязи сказало про увеличение скорости мобильного интернета в Беларуси.