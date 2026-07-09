Герои мультфильмов, книг и сказок выйдут на улицы Комсомольска-на-Амуре 8 августа

К участию приглашаются команды от двух человек. Это могут быть команды друзей, родственников или коллег. Возрастных ограничений нет. Главное условие — наличие костюмов героев фильмов, мультфильмов, книг, сказок или оригинальных авторских образов. Организаторы особо отмечают, что приветствуются как пешие участники, так и команды, использующие в образе транспортные средства: коляски, самокаты, велосипеды, тачки, скейтборды, гироскутеры и другие.