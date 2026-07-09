Герои мультфильмов, книг и сказок выйдут на улицы Комсомольска-на-Амуре 8 августа

8 августа в Комсомольске-на-Амуре пройдет традиционный городской костюмированный парад «Семейный движ». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», подготовка к шествию уже началась, и организаторы объявили о сборе заявок от желающих принять участие в этом ярком и необычном событии.
К участию приглашаются команды от двух человек. Это могут быть команды друзей, родственников или коллег. Возрастных ограничений нет. Главное условие — наличие костюмов героев фильмов, мультфильмов, книг, сказок или оригинальных авторских образов. Организаторы особо отмечают, что приветствуются как пешие участники, так и команды, использующие в образе транспортные средства: коляски, самокаты, велосипеды, тачки, скейтборды, гироскутеры и другие.
Победителей определят в пяти номинациях: команды с детьми до 5 лет; команды с детьми старше 5 лет; составы от 2 до 3 человек; команды от 4 человек и более; лучший образ с использованием транспортного средства.
Для всех зарегистрированных участников организаторы подготовили тематические фотозоны, работу профессиональных фотографов и видеографов, развлекательную программу с аниматорами, а также дипломы и подарки. Главный приз, по словам организаторов, — море позитива и яркие воспоминания.
Заявки на участие принимаются до 30 июля включительно по электронной почте patriotkms@mail.ru. В письме необходимо указать название команды, выбранную номинацию и контактный номер телефона для обратной связи.