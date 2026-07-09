Житель Хабаровского края выстрелил бывшей жене в голову

По версии следствия, в конце мая мужчина выпивал вместе с бывшей женой в ее доме в селе Переяславка. Между ними произошла ссора: женщина пригрозила рассказать его нынешней сожительнице, что отношения с бывшей супругой продолжаются. После конфликта обвиняемый уехал к себе домой в село Могилевка.