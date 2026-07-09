Житель Хабаровского края выстрелил бывшей жене в голову

В районе имени Лазо 35-летний местный житель предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство бывшей супруги. О завершении расследования и направлении дела в суд сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО и прокуратуре Хабаровского края.
По версии следствия, в конце мая мужчина выпивал вместе с бывшей женой в ее доме в селе Переяславка. Между ними произошла ссора: женщина пригрозила рассказать его нынешней сожительнице, что отношения с бывшей супругой продолжаются. После конфликта обвиняемый уехал к себе домой в село Могилевка.
Ночью мужчина проснулся и, испугавшись, что бывшая жена действительно расскажет о случившемся его возлюбленной, решил вернуться. По дороге он взял в гараже гладкоствольное ружье, приехал к дому бывшей супруги на автомобиле, увидел силуэт в окне и выстрелил.
44-летняя женщина получила ранение в голову. Пострадавшую вовремя доставили в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь.
После выстрела мужчина покинул место происшествия, решив, что экс-супруга уже мертва. Чтобы скрыть следы преступления, он выбросил одежду в реку, а ружье и патроны спрятал в заброшенном доме.
Расследование вел Вяземский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. Прокуратура района имени Лазо утвердила обвинительное заключение по статье о покушении на убийство, уголовное дело направили в районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей.