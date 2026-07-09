Клещи ослабили натиск в Красноярском крае

В Красноярском крае за последние семь дней с жалобами на присасывание клещей к медикам обратились 651 человек, из которых 190 — дети. Общее количество пострадавших почти в 1,7 раза меньше, чем на предыдущей неделе.
В Роспотребнадзоре отмечают, что хоть эти членистоногие и стали менее активными, в регионе регистрируются новые случаи заболевания клещевыми инфекциями:
«Всего с начала сезона 98 жителей края заболели клещевым вирусным энцефалитом: 74 — боррелиозом, 10 —сибирским клещевым тифом, 1 — эрлихиозом, 1 — анаплазмозом. Среди заразившихся 30 детей. Переносчиками вирусного энцефалита являются 1,7% от числа исследованных в этом сезоне клещей, боррелиоза — 49,9%, анаплазмоза — 5%, эрлихиоза — 4,6%».
В настоящее время на территории Красноярского края обработано от клещей почти 5 000 гектаров. Жителей просят соблюдать меры профилактики при выходе на природу.