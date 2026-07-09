В Хабаровском крае осужденный напал с ножницами на сокамерника

Как следует из материалов дела, в швейном цехе исправительного учреждения между мужчинами произошёл конфликт: Т., испытывавший длительную неприязнь к Р. из-за его публичных высказываний, напал на оппонента с ножницами. Следствие установило, что умысла на лишение жизни у нападавшего не было — он стремился лишь причинить физическую боль. Фигурант признал вину, однако раскаяние не выразил; им была произведена благотворительная выплата в размере 3 000 рублей.