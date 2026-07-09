Три команды Хабаровского края вышли в финал «Зарницы 2.0»

Три команды из Хабаровского края представят регион на всероссийском этапе военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Окружной этап завершился в регионе и прошёл по президентскому нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в правительстве края.
За выход в финал боролись 17 отрядов из 10 регионов Дальневосточного федерального округа. В течение семи дней школьники 11−13 лет и молодёжь 18−23 лет проходили испытания, где требовались не только сила и выносливость, но и умение работать в команде.
Участники соревновались по семи условно-военным специальностям. Свои навыки показывали командиры, связисты, военкоры, инженеры-сапёры, медики, штурмовики и операторы беспилотников. Отряды также проходили задания по тактической медицине, огневой и тактической подготовке, РХБ-защите, выживанию, инженерному оборудованию и маскировке позиций.
Ключевыми испытаниями стали военно-тактическая игра на местности и финальный бой. По итогам окружного этапа хабаровский отряд «Кадеты27-Воин» занял второе место в средней возрастной категории.
«“Зарница 2.0” — это игра современных реалий. Именно сегодня в неё играет наша молодёжь, каждый по своей условно-военной специальности. Они показывают свои личные компетенции и умение работать в команде», — отметил командующий военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в Хабаровском крае Николай Рожков.
Всероссийский финал игры пройдёт в августе-сентябре 2026 года. Хабаровский край представят команды средней и старшей категорий, а также победители «Семейной Зарницы».