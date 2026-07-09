В Красноярске после подъема Качи откачивают воду с улиц и дворов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске устраняют последствия подтопления после резкого подъема уровня воды в реке Кача. Из-за обильных осадков и переполнения рек выше по течению ночью подтопило часть Железнодорожного и Центрального районов.
Вода вышла на проспект Котельникова, улицы Железнодорожников, Брянскую, Северо-Енисейскую, Озерную и Караульную. Городские службы выехали на место и начали откачку воды.
Сейчас уровень Качи стабильно снижается. Дороги почти освободились от воды, частично подтопленной остается улица Железнодорожников.
Также вода сохраняется в подвале школы № 12 и на пришкольной территории, во дворе дома на Северо-Енисейской, 50 и у электроподстанции. На месте работает 5 единиц водооткачивающей техники.
Для безопасности жителей в части домов временно отключили электричество. Свет вернут после стабилизации ситуации. Всего на откачке воды с проезжей части задействовано 16 единиц техники, уточнили в мэрии.