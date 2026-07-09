5 дореволюционных артефактов на Красной площади, которые вы, скорее всего, никогда не замечали

Сейчас подойти к двери нельзя, но саму ручку можно рассмотреть со стороны. Никольская башня — одна из старейших башен Кремля, построенная в конце XV века, а после пожара и разрушений 1812 года она была восстановлена и получила свой узнаваемый готический облик. На фоне грандиозной истории башни эта маленькая бронзовая ручка кажется почти незаметной, но именно такие детали делают город живым. Они связывают официальную архитектуру с человеческими привычками, суевериями и повседневными ритуалами.