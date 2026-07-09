Министр транспорта Красноярского края Дмитрий Зотин провел очередное заседание региональной комиссии по безопасности дорожного движения. В мероприятии принял участие врио заместителя начальника краевой ГАИ Сергей Шелехов. Основной темой мероприятия стала текущая ситуация с аварийностью на дорогах региона и меры по ее снижению в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сергей Шелехов акцентировал внимание на проблеме наездов на безнадзорный домашний скот. За последние три с половиной года на дорогах края произошло 288 наездов на крупных домашних животных. Нередко такие ДТП приобретают трагический характер. Так, в Шарыповском муниципальном округе водитель легкового автомобиля наехал на лошадь, в результате ДТП погибли три человека, двое из них несовершеннолетние. ГАИ Красноярского края подчеркивает: сложившаяся ситуация требует комплексного подхода. Необходимо сочетание административных мер к владельцам скота и внедрение электропастухов вдоль опасных участков дорог, что в своей совокупности позволит добиться снижения количества подобных происшествий.
На дорогах Красноярского края 288 раз сбивали безнадзорный домашний скот
Министр транспорта Красноярского края Дмитрий Зотин провел очередное заседание региональной комиссии по безопасности дорожного движения. В мероприятии принял участие врио.