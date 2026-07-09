На дорогах Красноярского края 288 раз сбивали безнадзорный домашний скот

Министр транспорта Красноярского края Дмитрий Зотин провел очередное заседание региональной комиссии по безопасности дорожного движения. В мероприятии принял участие врио заместителя начальника краевой ГАИ Сергей Шелехов. Основной темой мероприятия стала текущая ситуация с аварийностью на дорогах региона и меры по ее снижению в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сергей Шелехов акцентировал внимание на проблеме наездов на безнадзорный домашний скот. За последние три с половиной года на дорогах края произошло 288 наездов на крупных домашних животных. Нередко такие ДТП приобретают трагический характер. Так, в Шарыповском муниципальном округе водитель легкового автомобиля наехал на лошадь, в результате ДТП погибли три человека, двое из них несовершеннолетние. ГАИ Красноярского края подчеркивает: сложившаяся ситуация требует комплексного подхода. Необходимо сочетание административных мер к владельцам скота и внедрение электропастухов вдоль опасных участков дорог, что в своей совокупности позволит добиться снижения количества подобных происшествий.