В учебнике истории изменили формулировки о холопах, Иване Грозном и Литве

Новая редакция единой линейки учебников по истории для 5−11 классов опубликована на электронной платформе «Моя школа», сообщил в телеграм-канале референт управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере, ответственный секретарь единой линейки учебников по истории и обществознанию Владислав Кононов. РБК ознакомился с новой редакцией учебников по отечественной истории для 7 и 8 классов и сравнил их с учебниками 2025 года.
Новые цели в Поволжье и многонациональная Русь.
Учебник для седьмого класса охватывает события в истории России с 16 по 17 века. В нем рассказывают о царствовании Ивана Грозного, Смутном времени и правлении первых Романовых.
В четвертом параграфе, посвященному началу царствованию Ивана IV Грозного, изменили формулировку о вере в царя и государя. В старой версии говорилось, что «вера в государя как опекуна и защитника укрепилась». В новой версии учебника авторы пишут, что «вера в царя, как защитника своей земли и православия, возросла». Из пятого и шестого параграфов убрали формулировку о том, что «все светские сословия Российского царства на языке XVI в. считались государевыми холопами». В новой версии говорится, что все светские сословия делились на «служилых людей и тяглых людей».
В двадцатом параграфе о кризисе власти и общества на рубеже XVI—XVII вв. изменился раздел «подведем итоги». В первом издании учебника говорилось, что духовные и нравственные устои, надломленные в царствование Ивана Грозного, оказались неспособны удержать сословия и сословные группы от междоусобной войны. Теперь эта формулировка была убрана, а вместо нее появилось другое объяснение: «Попытки власти разрешить социально-экономические и политические противоречия в начале XVII в. не увенчались успехом. Нараставшее недовольство сословий привело к расколу общества. Страна оказалась на пороге гражданской войны».
В девятом параграфе изменилась формулировка о целях политики русских князей на территории Поволжья. Если в прошлой редакции говорилось, что «русские великие князья стремились овладеть богатым Поволжьем», то в новой говорится о том, что «русские правители стремились утвердить свое влияние в богатом Поволжье».
Также отредактирована формулировка о многонациональности Руси. Если раньше авторы учебника писали, что «Русь всегда была страной многонациональной», то теперь говорится, что «Русь изначально строилась как страна многонациональная».
В двадцатый пятый параграф, который посвящен Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, также добавили новую формулировку, подчеркивающую многонациональность народного ополчения. Авторы учебника пишут, что «второе ополчение было многонациональное, как и вся Россия»: «В него для освобождения столицы своего государства вошли татары, башкиры, мордва, представители народов Поволжья и др». В первой версии учебника не было этих данных.
Авторы учебника — помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. В 2026 году подготовлено второе обновленное издание учебников для средней школы.
Новые формулировки о Крыме и Переяславской раде.
В десятом и одиннадцатом параграфах, посвященных присоединению Поволжья и началу Ливонской войны, также появились заметные изменения. В подпункте «Россия и Крым» объясняется, почему Россия не смогла сделать своими союзниками Литву и Польшу.
В новой версии говорится, что правители этих стран «ненавидели русских больше, чем крымцев. Хотя русская сторона не выдвигала законных требований “вернуть наши отчины Киев и Полоцк”. В прошлой версии мотивация выглядела иначе: “Однако Литва боялась усиления России больше, чем набегов Крымского ханства. Хотя русская сторона в ходе переговоров не выдвигала традиционных требований “вернуть наши отчины Киев и Полоцк”.
Также поменялась и логика действий «западных государств и папского престола» во время смутного времени — теперь они организовали против России «интервенцию». В прошлой редакции учебника они организовывали «военную и духовную агрессию».
Также была изменена формулировка о Переяславской раде. В обновленной версии учебника говорится, что «на Переяславской раде решался вопрос о добровольном воссоединении земель Малороссии и Войска Запорожского с Россией». В прошлой версии писалось, что решался вопрос «о воссоединении земель Войска Запорожского с Россией». В прошлой редакции также говорилось, что в обсуждении этого вопрос «участвовали все желающие»: «На вопрос гетмана Хмельницкого, хотят ли казаки пойти под власть русского царя, собравшиеся ответили дружным согласием. Полковники долго ходили среди людей и спрашивали едва ли не каждого, нет ли несогласных».
Изменения в некоторых тезисах о Переяславской раде связаны с «инерцией искусственной советской формулировки о “воссоединении Украины с Россией”, объяснил РБК ответственный секретарь линейки учебников Владислав Кононов. “Историческая наука демонстрирует не зыбкость, а как раз стремление к стабилизации. Она отходит от исторически необоснованной формулировки к той, в отношении которой академическое сообщество демонстрирует солидарность. Что находит свое отражение и в учебниках, которые, к слову, всегда довольно консервативны”, — пояснил Кононов.
Основательница онлайн-школы «Неформат» и репетитор Юлия Литвиненко, сравнившая две редакции учебников с помощью Chat GPT и DeepSeek, оценила изменения в учебнике для седьмого класса как «очень яркие и сильные»: «Там прослеживаются традиционные ценности очень много подтверждений того, что мы строились как многонациональное государство».
В учебнике для восьмого класса по истории России также есть редакционные изменения. Литвиненко отметила, что внесены правки, связанные «с методической работой и заданиями». В ее сравнении говорится, что «заметная содержательная линия второго издания — расширение мирового фона». Расширение международного контекста есть в темах о Полтавской битве, правлении Павла I и Екатерины II: «Во втором издании добавлены Дидро, Руссо, реформы Карла III в испанских колониях. Благодаря этому политика Екатерины объясняется не только через внутренние задачи империи, но и через общеевропейскую повестку просвещенного абсолютизма».
Новые правки были внесены учителями и рецензентам, сообщил РБК ответственный секретарь линейки учебников Владислав Кононов. Многие места, по его словам, «были намечены для будущих уточнений самими авторами еще в первом издании». Процесс подбора «удачных формулировок не одномоментный» и требует согласований и компромиссов между академическими и педагогическими сообществами, говорит Кононов.
Он подчеркнул, что «от принятых правок белое не стало черным и наоборот». Он считает маловероятным, что «уточнения в тексте учебника могут что-то ощутимо скорректировать в системе знаний и взглядов профессионального учителя». По мнению ответственного секретаря частое изменение смысловых акцентов не подрывает представления школьников об исторической науке: «Когда в XIX веке появился Суэцкий канал и Африка физически отделилась от Евразии это нашло свое отображение на новых картах. Это указывает на зыбкость географии как науки?».
В январе соавтор учебников по истории, академик РАН Александр Чубарьян говорил РБК, что правки в учебниках — обычный рабочий процесс, советские учебники переиздавались каждый год.