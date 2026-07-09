В учебнике истории изменили формулировки о холопах, Иване Грозном и Литве

В четвертом параграфе, посвященному началу царствованию Ивана IV Грозного, изменили формулировку о вере в царя и государя. В старой версии говорилось, что «вера в государя как опекуна и защитника укрепилась». В новой версии учебника авторы пишут, что «вера в царя, как защитника своей земли и православия, возросла». Из пятого и шестого параграфов убрали формулировку о том, что «все светские сословия Российского царства на языке XVI в. считались государевыми холопами». В новой версии говорится, что все светские сословия делились на «служилых людей и тяглых людей».