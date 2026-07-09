Генеалог Лидская: «черная» генеалогия действительно существует

«Увы, проследить свою родословную по этим схемам получится с успехом лишь в одном случае из ста. Оцифровка документов действительно активно продолжается во многих архивах. Однако на текущий момент процент оцифрованных документов остается крайне мал. Человек несведущий может не разбираться в типах документов, не понимать дореволюционного русского языка и не уметь читать скоропись XVIII века. Не стоит забывать и о том, что наш народ — многонациональный и среди предков одной семьи могут быть мусульмане, евреи или немцы-протестанты, чьи документы составлялись на арабском, немецком языке или иврите. Многие старообрядцы не регистрировали рождение детей, браки и смерти в православных церквях. Во многих селах крестьяне вплоть до революции не имели фамилий и все, что сейчас может найти искатель в названных документах, — это ряд имен», — говорит Лидская.