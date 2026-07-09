С 15 июля в Калининграде закроют движение по участку Северного обхода. Информацию об этом опубликовали на странице регионального Мининфраструктуры «ВКонтакте».
Ограничения введут на участке от Тенистой аллеи в сторону проспекта Победы. Изменения связаны с продолжением строительства Северного обхода.
«О завершении работ и открытии движения сообщим дополнительно. Приложили схему движения. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь и учитывайте при планировании своих поездок», — отметили в министерстве.
Строительством Северного обхода занимается АО «ВАД». Общая стоимость контрактов с компанией составляет 25 миллиардов рублей. Подрядчику необходимо построить шестиполосную трассу, транспортные развязки, мосты, путепроводы, подземные пешеходные переходы, установить освещение и провести другие работы.
Схема: региональное Минифраструктуры.