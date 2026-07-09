Хабаровским подросткам рассказали, можно ли спорить с родителями

Особый интерес у ребят вызвал вопрос о допустимости споров со старшими. Отец Евгений объяснил подросткам, что конструктивный диалог возможен, но он должен строиться на уважении, а не на противостоянии. В ходе беседы зашла речь и о законодательных нормах в других странах, в частности об ограничении доступа к соцсетям для детей. Чтобы подтвердить свою точку зрения, священник предложил обратиться к открытым источникам, и информация из интернета полностью подтвердила его слова, вызвав у школьников живое обсуждение.