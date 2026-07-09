Хабаровским подросткам рассказали, можно ли спорить с родителями

Руководитель Молодежного отдела Хабаровской епархии иерей Евгений Волков встретился с участниками трудового отряда центра детского творчества «Радуга талантов». Встреча прошла в формате живого диалога, посвященного непростым вопросам взаимоотношений в семье, сообщает информационный отдел Хабаровской епархии.
«Тема разговора была выбрана не случайно: подростковый возраст — время бурных эмоций и поиска себя, когда конфликты с родителями становятся особенно болезненными. Школьники, чувствуя искреннюю заинтересованность священника, задавали самые сокровенные вопросы: о границах почитания родителей, о том, какие проступки являются грехом против уважения к родным, а также о разрушительном влиянии зависимостей на личность и здоровье человека», — говорится в сообщении.
Особый интерес у ребят вызвал вопрос о допустимости споров со старшими. Отец Евгений объяснил подросткам, что конструктивный диалог возможен, но он должен строиться на уважении, а не на противостоянии. В ходе беседы зашла речь и о законодательных нормах в других странах, в частности об ограничении доступа к соцсетям для детей. Чтобы подтвердить свою точку зрения, священник предложил обратиться к открытым источникам, и информация из интернета полностью подтвердила его слова, вызвав у школьников живое обсуждение.
«Подростки очень остро чувствуют фальшь. Им не хватает жизненного опыта, но когда с ними разговаривают на равных, без назидания, они раскрываются. Беседа получилась по-настоящему живой. Мы говорили не только о родителях, но и об отношениях с противоположным полом — это еще один важный аспект взросления, который волнует каждого из них» — поделился впечатлениями отец Евгений.
Встречи подростков со священником помогают молодежи Хабаровска находить нравственные ориентиры и учиться выстраивать отношения с близкими и знакомыми, опираясь на православные ценности.