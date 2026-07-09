Аварийное отключение воды произошло в крупном райцентре Беларуси

В Беларуси в крупном райцентре произошло аварийное отключение водоснабжения, пишет БелТА.
Так, из-за поломки часть Жлобина осталась без воды. В Жлобинском райисполкоме рассказали, что проблема связана с технической поломкой системы подачи воды на жлобинском водозаборе «Лебедевка».
— Водоснабжение города в ряде районов временно приостановлено. Ситуация с обеспечением населения и предприятий водой находится на контроле, — прокомментировали в райисполкоме.
Службами организован непрерывный подвоз питьевой воды в точки раздачи рядом с магазином по улице Шоссейной, 109, и у торгового центра в микрорайоне 16. Социальные объекты круглосуточного пребывания водой обеспечены.
Сообщается, что в Жлобине работает комиссия по чрезвычайным ситуациям, которой координируется работа по ускоренному восстановлению подачи воды. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
Тем временем Минсвязи сказало, почему вышки сотовой связи начнут ставить рядом со столбами вдоль трасс.