Генетик Крутовский: смерть Вавилова негативно повлияла на развитие науки в СССР

«Во-первых, СССР мог стать родиной глобальной сельскохозяйственной революции на 10−15 лет раньше Запада, ~предотвратив послевоенный голод~. Во-вторых, институт экспериментальной биологии Кольцова уже в 1920-х годах выдвигал гипотезы о “матричном” копировании молекул наследственности. Советские ученые имели все шансы расшифровать структуру ДНК раньше Крика и Уотсона (1953 г.). В-третьих, к 1970-м годам страна подошла бы с мощнейшей школой генной инженерии, не уступающей американской. Селекционеры вывели бы сорта пшеницы, ржи и картофеля, устойчивые к суровому климату Сибири и сухим степям Поволжья. Всесоюзный институт растениеводства (ВИР) превратился бы в главный планетарный центр агробиотехнологий, продающий лицензии на семена по всему миру. Наконец, современная Россия не столкнулась бы с проблемой импортозамещения семенного фонда и племенного материала, так как имела бы непрерывную 100-летнюю базу собственных разработок. ~Скрининг врожденных патологий и наследственных болезней стал бы массовым уже в 1960-х годах.~ Генетика человека в СССР (в частности, в Медико-генетическом институте) развивалась колоссальными темпами до своего закрытия в 1937 году. ~Разработка лекарств велась бы с учетом генетических особенностей населения, что подняло бы советскую онкологию и гематологию на недосягаемый уровень~», — перечисляет Крутовский.