На Дону долю подвергшихся давлению властей компаний сократят до 15%

В Ростовской области намерены сократить долю компаний, подвергающихся давлению со стороны органов власти или естественных монополий, до 15% к 2026 году. В 2025 году этот показатель составлял около 27%. Соответствующая информация содержится в дорожной карте по улучшению условий ведения бизнеса на территории региона.