Создан алгоритм, в 2,5 раза точнее вычисляющий гравитационную постоянную

«Ученые Томского политехнического университета разработали способ более точного определения согласованного значения гравитационной постоянной Ньютона, которая играет ключевую роль в расчетах при решении задач космической навигации и при определении массы небесных тел. Она также связывает геометрию пространства с массой в уравнениях общей теории относительности. Разработанный алгоритм оказался в 2,5 раза точнее методики, используемой Комитетом по данным (CODATA) Международного совета по науке (ICSU)», — сказано в сообщении.