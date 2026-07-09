Создан алгоритм, в 2,5 раза точнее вычисляющий гравитационную постоянную

ТОМСК, 9 июля. /ТАСС/. Томские ученые разработали алгоритм для определения согласованной гравитационной постоянной, который оказался в 2,5 раза точнее методики международного Комитета по данным (CODATA). Точное значение этой константы необходимо для расчетов в космической навигации, определения массы небесных тел и проверки фундаментальных теорий гравитации, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.
«Ученые Томского политехнического университета разработали способ более точного определения согласованного значения гравитационной постоянной Ньютона, которая играет ключевую роль в расчетах при решении задач космической навигации и при определении массы небесных тел. Она также связывает геометрию пространства с массой в уравнениях общей теории относительности. Разработанный алгоритм оказался в 2,5 раза точнее методики, используемой Комитетом по данным (CODATA) Международного совета по науке (ICSU)», — сказано в сообщении.
Гравитационная постоянная (G, постоянная Ньютона) — фундаментальная физическая константа, определяющая силу гравитационного взаимодействия. Она используется в теоретической физике, геофизике, астрофизике и других смежных областях. Ее значение может уточняться по мере развития технологий и проведения новых экспериментов. Комитет CODATA, отслеживая научные достижения, примерно раз в два года публикует международно признанные значения фундаментальных физических констант.
CODATA выводит согласованное значение G, объединяя результаты разных исследовательских групп методом взвешенного среднего. Однако этот подход неустойчив к появлению «выбросов» — когда одна или несколько групп получают значение, сильно отличающееся от других. Томские ученые предложили использовать преференциальную медиану, которая снижает влияние разбросанности измерений и потенциальной недооценки неизвестных факторов неопределенности.
«Важно отметить, что полученные результаты не отменяют традиционные методы, а могут служить им новой альтернативой, способной помочь в решении проблем в конкретных практических ситуациях», — уточнил профессор Инженерной школы информационных технологий и робототехники Сергей Муравьев.
В исследованиях участвовали сотрудники Инженерной школы информационных технологий и робототехники, Передовой инженерной школы «Интеллектуальные энергетические системы», центра «Электронный университет» Томского политехнического университета. Исследование выполнено при поддержке Минобрнауки РФ. Результаты опубликованы в журнале IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement (Q1, IF: 5.9).