Мэттью Макконахи показал повзрослевшего сына в день его 18-летия

Актер Мэттью Макконахи опубликовал редкую фотографию со своим старшим сыном Леви в честь его 18-летия. На снимке актер и именинник позируют в похожих образах: в джинсах и рубашках. Фото было сделано в Остине, недалеко от дома семьи.
— 18. Вот он — настоящий дружище. Наслаждайся и пользуйся своими новыми свободами, — написал Макконахи в личном блоге.
Леви является старшим сыном актера и его супруги Камилы Алвес. Семья редко делится личными кадрами, поэтому новая публикация привлекла внимание поклонников артиста.
Ранее Юлия, жена Стаса Костюшкина, опубликовала снимок с их 19-летним сыном Богданом. На своей странице в социальных сетях она поделилась впечатлениями от выпускного молодого человека. Богдан с отличием завершил обучение в Киноколледже № 40. Для церемонии вручения дипломов юноша выбрал белую блузу с эффектным жабо, которую дополнил бордовым жилетом с узором и свободными брюками. Образ завершали черный цилиндр, белоснежные перчатки и трость.
Внучка режиссера Никиты Михалкова Наталья опубликовала в личном блоге кадры своего загородного отдыха. 23-летняя девушка показала, как она проводит время на даче вместе с сыном Михаилом, которого она родила в браке с Артемом Степаненко.