Мэттью Макконахи показал повзрослевшего сына в день его 18-летия

Ранее Юлия, жена Стаса Костюшкина, опубликовала снимок с их 19-летним сыном Богданом. На своей странице в социальных сетях она поделилась впечатлениями от выпускного молодого человека. Богдан с отличием завершил обучение в Киноколледже № 40. Для церемонии вручения дипломов юноша выбрал белую блузу с эффектным жабо, которую дополнил бордовым жилетом с узором и свободными брюками. Образ завершали черный цилиндр, белоснежные перчатки и трость.