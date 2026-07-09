Челябинский автобус № 95 с 1 августа изменит трассу движения

Трасса движения будет продлена от микрорайона «Привилегия» (расположен в поселке Западный) до микрорайона «Вишневая горка» по улицам Генерала Костицына, Олимпийская — там будут обустроены дополнительные остановочные пункты, улице Изумрудная, от улицы Молодогвардейцев — до ТРК «Родник» (по улицам Братьев Кашириных, Северо-Крымская).