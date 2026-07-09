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Челябинский автобус № 95 с 1 августа изменит трассу движения

Предусмотрена работа 16 автобусов среднего класса с интервалом 10 минут в пиковые часы.

Челябинский автобус № 95 с 1 августа изменит маршрут, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Трасса движения будет продлена от микрорайона «Привилегия» (расположен в поселке Западный) до микрорайона «Вишневая горка» по улицам Генерала Костицына, Олимпийская — там будут обустроены дополнительные остановочные пункты, улице Изумрудная, от улицы Молодогвардейцев — до ТРК «Родник» (по улицам Братьев Кашириных, Северо-Крымская).

Предусмотрена работа 16 автобусов среднего класса с интервалом 10 минут в пиковые часы.