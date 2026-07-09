Бензин в Прикамье подорожал на 4,56 рубля за неделю

Стоимость бензина АИ-92 выросла на 4,11 ₽, до 74,49 ₽ за литр, АИ-95 — на 4,98 ₽, до 80,33 ₽ за литр, АИ-98 — на 24 коп., до 96,22 ₽ за литр, дизельное топливо подорожало на 3,44 ₽, до 87,91 ₽ за литр. Средняя цена бензина в ПФО составила 72,04 ₽ за литр.