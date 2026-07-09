Рекордный спрос на заключение брачных договоров зафиксировали в России

За 2025 год количество россиян, которые заключили брачные договоры, увеличилось более чем в два раза и стало рекордным за всю историю наблюдений. Об этом в четверг, 9 июля, сообщили исследователи Университета управления ТИСБИ со ссылкой на анализ данных Министерства юстиции России о работе нотариусов.
— Если в 2020 году нотариусы удостоверили 147,9 тысячи брачных договоров, а в 2021-м — 152,2 тысячи, то после спада в 2022 году и последующих колебаний в пределах 110−120 тысяч документов рынок, казалось, вышел на плато. Однако в 2025 году произошел настоящий скачок: был удостоверен 255 241 брачный договор — это в 2,38 раза больше, чем годом ранее, — говорится в материале.
Всего за прошедшие шесть лет россияне оформили 891 256 брачных договоров, причем почти каждый третий из них пришелся именно на 2025 год. передает Life.ru.
Преподаватель кафедры семейного и жилищного права МГЮА Регина Гильманова отметила, что в России брачный договор может регулировать только имущественные отношения и в него нельзя включать личные обязанности супругов, в том числе распределение бытовых задач.