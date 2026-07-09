В Перми онкологический центр в Камской долине готов на 70%

Готовность нового онкологического центра в Перми достигла 70%, сообщает Агентство по сопровождению концессионных проектов Пермского края.
На объекте заняты около 850 человек. В здании пансионата заканчивают отделку и устанавливают мебель. В основном корпусе монтируют витражи и фасады, параллельно ведут внутреннюю отделку и прокладывают инженерные сети. Началось благоустройство территории.
«Онкоцентр — один из важнейших социальных объектов для региона. Его появление серьёзно расширит возможности пермской медицины и повысит доступность качественной помощи для тысяч пациентов», — отметили в агентстве.
Напомним, центр планируют открыть в начале 2027 года. Онкодиспансер будет многопрофильным медицинским учреждением, так как помибольных онкологией планируется приём пациентов с другими заболеваниями.