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В Перми онкологический центр в Камской долине готов на 70%

На объекте заняты около 850 человек.

Готовность нового онкологического центра в Перми достигла 70%, сообщает Агентство по сопровождению концессионных проектов Пермского края.

На объекте заняты около 850 человек. В здании пансионата заканчивают отделку и устанавливают мебель. В основном корпусе монтируют витражи и фасады, параллельно ведут внутреннюю отделку и прокладывают инженерные сети. Началось благоустройство территории.

«Онкоцентр — один из важнейших социальных объектов для региона. Его появление серьёзно расширит возможности пермской медицины и повысит доступность качественной помощи для тысяч пациентов», — отметили в агентстве.

Напомним, центр планируют открыть в начале 2027 года. Онкодиспансер будет многопрофильным медицинским учреждением, так как помибольных онкологией планируется приём пациентов с другими заболеваниями.