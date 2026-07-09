Овечкин заключил мировое соглашение с затопившим его квартиру соседом в США

Отмечается, что проблемы начались после того, как сосед неправильно подключил слив мойки. Из-за этого вода регулярно попадала в вентиляцию и просачивалась в квартиру Овечкина. Когда спортсмен приехал в свои апартаменты, он обнаружил серьезные последствия затопления и поврежденную мебель.