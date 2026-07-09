Овечкин заключил мировое соглашение с затопившим его квартиру соседом в США

Российский хоккеист Александр Овечкин завершил судебный спор с соседом, который затопил его квартиру во Флориде. Как сообщает Shot, стороны заключили мировое соглашение, после чего многолетнее разбирательство было прекращено.
Отмечается, что проблемы начались после того, как сосед неправильно подключил слив мойки. Из-за этого вода регулярно попадала в вентиляцию и просачивалась в квартиру Овечкина. Когда спортсмен приехал в свои апартаменты, он обнаружил серьезные последствия затопления и поврежденную мебель.
После ремонта хоккеист начал сдавать квартиру в аренду, а затем обратился в суд с требованием взыскать с соседа около 30 тысяч долларов, что составляет примерно 2,5 миллиона рублей. Судебный процесс продолжался около трех лет и неоднократно переносился из-за занятости спортсмена.
В итоге Овечкин согласился урегулировать конфликт мирным путем. После подписания мирового соглашения судебное разбирательство было официально закрыто, передает Telegram-канал.
Спортсмен ранее подписал новый контракт с клубом «Вашингтон Кэпиталз» сроком на один год. Россиянин получит зарплату в размере одного миллиона долларов, бонус за 10 сыгранных матчей в размере 4,75 миллиона долларов и подписной бонус, который составит 3,25 миллиона долларов.