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В Ростовской области ПВО уничтожила более 20 беспилотников

Минувшей ночью средства ПВО уничтожили более 20 беспилотников над территориями Ростовской области. Атака ВСУ отражена в Ростове-на-Дону, Таганроге, Гуково, а также в Азовском, Неклиновском и Чертковском районах. Об этом сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью средства ПВО уничтожили более 20 беспилотников над территориями Ростовской области. Атака ВСУ отражена в Ростове-на-Дону, Таганроге, Гуково, а также в Азовском, Неклиновском и Чертковском районах. Об этом сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Таганрогском заливе из-за падения обломков БПЛА загорелись два танкера. Еще один пожар произошел в карьере в Азовском районе.

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