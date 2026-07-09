В Ростовской области ПВО уничтожила более 20 беспилотников

Минувшей ночью средства ПВО уничтожили более 20 беспилотников над территориями Ростовской области. Атака ВСУ отражена в Ростове-на-Дону, Таганроге, Гуково, а также в Азовском, Неклиновском и Чертковском районах. Об этом сообщает глава региона Юрий Слюсарь.