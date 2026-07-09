Врачи рассказали, как предотвратить аллергию у ребенка еще до его рождения

Предупредить пищевую аллергию у ребенка можно еще до его рождения. В Красноярском центре общественного здоровья дали рекомендации для родителей.
Будущим мамам советуют сбалансированно питаться во время беременности и грудного вскармливания — включать в рацион овощи, фрукты, злаки, белковую пищу и продукты с кальцием. Исключать из меню яйца, арахис и молоко бессмысленно — исследования не подтверждают эффективность такой меры.
Грудное молоко остается лучшим питанием для младенца. Если по каким-то причинам кормить им нельзя, смесь нужно подбирать вместе с врачом. Прикорм педиатры советуют начинать с 4−6 месяцев и не бояться давать ребенку потенциальные аллергены, так как раннее знакомство с такими продуктами, наоборот, снижает риски.
При подозрении на аллергию не стоит убирать из рациона все подряд: это может привести к нехватке полезных веществ. Лучше пройти обследование и получить рекомендации специалиста.
Фото на главной: magnific.com.
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