Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи рассказали, как предотвратить аллергию у ребенка еще до его рождения

Предупредить пищевую аллергию у ребенка можно еще до его рождения. В Красноярском центре общественного здоровья дали рекомендации для родителей.

Предупредить пищевую аллергию у ребенка можно еще до его рождения. В Красноярском центре общественного здоровья дали рекомендации для родителей.

Будущим мамам советуют сбалансированно питаться во время беременности и грудного вскармливания — включать в рацион овощи, фрукты, злаки, белковую пищу и продукты с кальцием. Исключать из меню яйца, арахис и молоко бессмысленно — исследования не подтверждают эффективность такой меры.

Грудное молоко остается лучшим питанием для младенца. Если по каким-то причинам кормить им нельзя, смесь нужно подбирать вместе с врачом. Прикорм педиатры советуют начинать с 4−6 месяцев и не бояться давать ребенку потенциальные аллергены, так как раннее знакомство с такими продуктами, наоборот, снижает риски.

При подозрении на аллергию не стоит убирать из рациона все подряд: это может привести к нехватке полезных веществ. Лучше пройти обследование и получить рекомендации специалиста.

Фото на главной: magnific.com.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.