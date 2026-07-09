Врачи рассказали, как предотвратить аллергию у ребенка еще до его рождения

Грудное молоко остается лучшим питанием для младенца. Если по каким-то причинам кормить им нельзя, смесь нужно подбирать вместе с врачом. Прикорм педиатры советуют начинать с 4−6 месяцев и не бояться давать ребенку потенциальные аллергены, так как раннее знакомство с такими продуктами, наоборот, снижает риски.