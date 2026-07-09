Херсонская область почти полностью обесточена

Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Причины блэкаута он не назвал.
«Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», — заверил губернатор.
4 июля вся Херсонская область была обесточена. 7 июля власти региона ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации. Это позволит быстрее решать вопросы, связанные с работой объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры и экономики, говорил господин Сальдо.
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