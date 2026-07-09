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Херсонская область почти полностью обесточена

Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Причины блэкаута он не назвал.

Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Причины блэкаута он не назвал.

«Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», — заверил губернатор.

4 июля вся Херсонская область была обесточена. 7 июля власти региона ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации. Это позволит быстрее решать вопросы, связанные с работой объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры и экономики, говорил господин Сальдо.

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