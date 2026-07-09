Ученый Юрасов объяснил, почему в лифте не ловит мобильная связь

В лифте у большинства людей часто не ловит связь. Это связано с тем, что для стабильного соединения смартфон должен постоянно обмениваться сигналом с ближайшей базовой станцией, а в лифте этот процесс осложняется конструкцией кабины и шахты. Об этом рассказал доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.
По словам эксперта, большинство современных лифтов представляют собой металлическую кабину, которая движется внутри железобетонной шахты с большим количеством стальных элементов.
— Металл отражает и экранирует электромагнитные волны, а железобетон дополнительно ослабляет их прохождение. В результате до телефона доходит значительно менее мощный сигнал, чем на открытом пространстве, — пояснил Юрасов.
Он добавил, что во время движения условия приема постоянно меняются. Кабина проходит через разные участки здания, а радиосигнал многократно отражается от металлических стен, дверей и конструкций шахты, передает Life.ru.
По словам члена Ассоциации юристов России Шамиля Султанова, отказаться от оплаты лифта или мусоропровода по собственному желанию в большинстве случаев нельзя, поскольку о эти элементы относятся к общему имуществу многоквартирного дома.