Ученый Юрасов объяснил, почему в лифте не ловит мобильная связь

В лифте у большинства людей часто не ловит связь. Это связано с тем, что для стабильного соединения смартфон должен постоянно обмениваться сигналом с ближайшей базовой станцией, а в лифте этот процесс осложняется конструкцией кабины и шахты. Об этом рассказал доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.