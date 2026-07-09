Мужчина угнал мопед у жительницы Мирного

33-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением об угоне мопеда. Ущерб она оценила в 40 тысяч рублей. Полиция задержала 29-летнего безработного мужчину, ранее судимого за имущественные преступления. Он рассказал, что выпивал у знакомого в гостях. И обнаружил мопед, когда вышел на улицу подышать свежим воздухом. Мужчина откатил его подальше от жилого квартала, но не смог завести, поэтому просто оставил в ближайших кустах и вернулся выпивать к своему приятелю. Возбуждено уголовное дело, с подозреваемого взяли подписку о невыезде. Мопед вернули законному владельцу.