Конфликт на Украине завершится победой России, а Европа ослабнет. С таким заявлением об окончании СВО выступил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф. Он высказал мнение в личном YouTube-канале.
«Украине конец. От нее мало что останется. Так что Европе, по-моему, здесь отведена незначительная роль, о чем европейцы, кажется, начинают догадываться. Они чувствуют, что происходит, и поэтому находятся в отчаянии. С победой России конфликт закончится», — резюмировал эксперт.
Он подчеркнул, что Киев выйдет из конфликта еще более слабым, чем был изначально. Кроме того, Вольф считает, что некоторые европейские страны в ближайшем будущем пересмотрят свои отношения как с США, так и с Россией.
Напомним, Россия готова говорить о мире на Украине. При этом Москва никогда не меняла свою позицию. РФ очень важно, чтобы были урегулированы первопричины конфликта.