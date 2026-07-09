Нижегородцы находят поляны лисичек в лесах поле дождливой недели

Богатые на урожай места горожане нашли в Богородском районе, неподалёку от Дзержинска, а также на Бору. А после похода за грибами в Арзамасском районе местные жители, судя по фото в Сети, набрали целую ванну лисичек. По их словам, они нашли 40 литров грибов.