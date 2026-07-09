Нижегородцы находят поляны лисичек в лесах поле дождливой недели

После продолжительных дождей в лесах Нижегородской области начался грибной сезон — местные жители радуются обилию лисичек. Об этом сообщили в группе ВКонтакте «Грибы, РыбЫ и Ягоды НН».
Нижегородцы обнаруживают целые грибные поляны, где урожай буквально рассыпался по лесным полянам. По словам опытных грибников, «тихая охота» в эти дни особенно удачна: при везении всего за пару часов удаётся наполнить грибами целую корзину.
Богатые на урожай места горожане нашли в Богородском районе, неподалёку от Дзержинска, а также на Бору. А после похода за грибами в Арзамасском районе местные жители, судя по фото в Сети, набрали целую ванну лисичек. По их словам, они нашли 40 литров грибов.
Напомним, что собранными лисичками также похвалился в Сети экс-мэр Нижнего Новгорода Булавинов. Несмотря на улов, политик назвал прогулку по лесу «жестью» из-за нашествия комаров.
Ранее нижегородцы раскрыли самые грибные места июня. В Дальнеконстантиновском округе местные набрали целую корзину грибов и ещё одну банку в придачу.