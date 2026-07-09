Вице-спикер ГД Чернышов: Отозвать из отпуска можно только с согласия сотрудника

Отозвать сотрудника из ежегодного оплачиваемого отпуска можно только с его письменного согласия. Об этом напомнил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
— Работника можно отозвать из отпуска только с его письменного согласия. Даже если у работодателя есть срочный проект, проверка, авария или форс-мажор, это не дает права в одностороннем порядке прервать отпуск. Решение всегда остается за работником, — заявил парламентарий.
Чернышов отметил, что несовершеннолетних и беременных женщин нельзя отзывать из отпуска даже при их согласии. Для сотрудников, занятых на вредных или опасных производствах, с 1 сентября 2026 года такие меры будут возможны только в исключительных случаях, связанных с предотвращением аварий или ликвидацией их последствий.
По словам депутата, при согласии сотрудника неиспользованные дни отпуска не пропадают и могут быть использованы позднее. При этом работодатель обязан оформить приказ об отзыве, а перерасчет отпускных и заработной платы должен проводиться в соответствии с требованиями трудового законодательства, передает RT.
Ранее в Госдуме предложили увеличить стандартную продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска россиян до 35 дней. Депутаты полагают, что эта мера позволит компенсировать как минимум четыре выходных дня, которые «выпадают» из периода отдыха. Увеличение продолжительности отпуска, по мнению парламентариев, поможет предотвратить профессиональное выгорание, а также позволит полноценно восстановить силы за период отдыха. Сколько сейчас длится ежегодный отпуск, нужно ли его увеличение россиянам и как это скажется на работодателях, разбиралась «Вечерняя Москва».