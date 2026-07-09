Вице-спикер ГД Чернышов: Отозвать из отпуска можно только с согласия сотрудника

Ранее в Госдуме предложили увеличить стандартную продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска россиян до 35 дней. Депутаты полагают, что эта мера позволит компенсировать как минимум четыре выходных дня, которые «выпадают» из периода отдыха. Увеличение продолжительности отпуска, по мнению парламентариев, поможет предотвратить профессиональное выгорание, а также позволит полноценно восстановить силы за период отдыха. Сколько сейчас длится ежегодный отпуск, нужно ли его увеличение россиянам и как это скажется на работодателях, разбиралась «Вечерняя Москва».