В Армении задержана член правления оппозиционной партии Арекназ Манукян

Напомним, давление на партию «Мать-Армения» продолжается не первый месяц. В конце мая этого года суд в Ереване арестовал на два месяца лидера движения Андраника Теваняна. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил его в измене родине. Следственный комитет республики расследует против него дело по статьям «Государственная измена» и «Шпионаж». Сам политик назвал выдвинутые обвинения абсурдными.