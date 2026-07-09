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В Армении задержана член правления оппозиционной партии Арекназ Манукян

В доме Арекназ Манукян проходили обыски.

Источник: Комсомольская правда

В Ереване силовики задержали члена правления оппозиционной партии «Мать-Армения» Арекназ Манукян. Об этом сообщил ее однопартиец Манук Сукиасян.

«Несколько минут назад была подвергнута приводу Арекназ Манукян. Предположительно, задерживают», — написал он в социальных сетях.

Ранее, 12 июня, в доме Манукян уже проходили обыски, которые она назвала незаконными и пообещала обжаловать в суде.

Напомним, давление на партию «Мать-Армения» продолжается не первый месяц. В конце мая этого года суд в Ереване арестовал на два месяца лидера движения Андраника Теваняна. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил его в измене родине. Следственный комитет республики расследует против него дело по статьям «Государственная измена» и «Шпионаж». Сам политик назвал выдвинутые обвинения абсурдными.

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