Axios: обострение конфликта США и Ирана может продлиться месяц

Газета Politico со ссылкой на источники сообщает, что на фоне ударов США по Ирану Европа окончательно убедилась в ненадежности Вашингтона как союзника. Западные политики, по данным издания, были поражены действиями Дональда Трампа и пришли к выводу, что в военной сфере европейцам теперь стоит рассчитывать только на себя.