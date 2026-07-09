Axios: обострение конфликта США и Ирана может продлиться месяц

Обострение конфликта между Вашингтоном и Тегераном может растянуться на месяц, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника. По данным издания, эскалация может завершиться как за один-два дня, так и за неделю или месяц.
В ночь на среду американские военные нанесли серию ударов по Ирану, поразив около 90 объектов. В Тегеране заявили, что удары США нарушают меморандум о взаимопонимании, подписанный между сторонами 17 июня. В ответ на атаку Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по четырем базам США — двум в Бахрейне и двум в Кувейте.
Газета Politico со ссылкой на источники сообщает, что на фоне ударов США по Ирану Европа окончательно убедилась в ненадежности Вашингтона как союзника. Западные политики, по данным издания, были поражены действиями Дональда Трампа и пришли к выводу, что в военной сфере европейцам теперь стоит рассчитывать только на себя.