Председателем Счётной палаты Красноярского края стал Владимир Бахарь

На сессии Законодательного собрания Красноярского края тайным голосованием выбрали председателя Счётной палаты региона.
Как сообщает «Наш Красноярский край», пост занял Владимир Бахарь.
Известно, что кандидатуру заместителя председателя правительства внесли на рассмотрение в парламент региона глава Красноярского края Михаил Котюков и председатель Заксобрания Алексей Додатко.
Владимир Бахарь — выпускник Красноярского государственного аграрного университета, экономист и юрист. С 2008 года занимал разные посты в региональном минфине. Министром финансов становился дважды. С ноября 2016 года занимал пост заместителя председателя Правительства края.