Жителя Хабаровского края будут судить за покушение на убийство бывшей жены

Как установило следствие, в конце мая 2026 года бывшая супруга мужчины во время совместного распития алкоголя пригрозила, что расскажет его сожительнице о том, что он продолжает отношения с ней. Мужчина разозлился и уехал домой, однако ночью испугался, что новая возлюбленная узнает об отношениях с бывшей женой и поехал к экс-супруге, взяв с собой ружье.