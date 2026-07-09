ВС РФ бьют по логистике ВСУ, уничтожено 2 тысячи бензовозов и фур

Российские войска с начала 2026 года уничтожили более двух тысяч украинских бензовозов и фур, а также около 200 локомотивов, сообщил Telegram-канал Mash. В ВСУ опасаются, что такими темпами Россия может обрушить всю военную логистику страны, вызывая перебои с боеприпасами и топливом.