Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ бьют по логистике ВСУ, уничтожено 2 тысячи бензовозов и фур

Российские войска поразили около 200 локомотивов и 2 тысячи грузовиков ВСУ.

Российские войска с начала 2026 года уничтожили более двух тысяч украинских бензовозов и фур, а также около 200 локомотивов, сообщил Telegram-канал Mash. В ВСУ опасаются, что такими темпами Россия может обрушить всю военную логистику страны, вызывая перебои с боеприпасами и топливом.

Основной удар наносят беспилотники «Герань», которые атакуют стоянки большегрузов и железнодорожную инфраструктуру. Под ударами регулярно оказываются логистические узлы в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Киевской и других областях. Последний такой удар пришелся по двум локомотивам в Днепропетровской области.

Советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что в такой ситуации под угрозой оказывается вся инфраструктура. Он также уточнил, что у ВСУ «вообще нет» ракет для комплексов Patriot, способных перехватывать баллистические цели. Из-за российских ударов возникают перебои с доставкой боеприпасов, топлива и переброской резервов.

На фоне массированных атак украинские военные начали маскировать тепловозы камуфляжем, пытаясь запутать беспилотники ВС РФ «Молния» с автономным наведением на базе искусственного интеллекта. Однако, по данным источников, эффективность таких мер остаётся низкой из-за возможностей дронов распознавать цели в любых условиях.

ВС России с начала июля уничтожили более 75 коптеров ВСУ в Харьковской области.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.