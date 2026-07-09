ВС РФ бьют по логистике ВСУ, уничтожено 2 тысячи бензовозов и фур

Российские войска с начала 2026 года уничтожили более двух тысяч украинских бензовозов и фур, а также около 200 локомотивов, сообщил Telegram-канал Mash. В ВСУ опасаются, что такими темпами Россия может обрушить всю военную логистику страны, вызывая перебои с боеприпасами и топливом.
Основной удар наносят беспилотники «Герань», которые атакуют стоянки большегрузов и железнодорожную инфраструктуру. Под ударами регулярно оказываются логистические узлы в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Киевской и других областях. Последний такой удар пришелся по двум локомотивам в Днепропетровской области.
Советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что в такой ситуации под угрозой оказывается вся инфраструктура. Он также уточнил, что у ВСУ «вообще нет» ракет для комплексов Patriot, способных перехватывать баллистические цели. Из-за российских ударов возникают перебои с доставкой боеприпасов, топлива и переброской резервов.
На фоне массированных атак украинские военные начали маскировать тепловозы камуфляжем, пытаясь запутать беспилотники ВС РФ «Молния» с автономным наведением на базе искусственного интеллекта. Однако, по данным источников, эффективность таких мер остаётся низкой из-за возможностей дронов распознавать цели в любых условиях.
ВС России с начала июля уничтожили более 75 коптеров ВСУ в Харьковской области.
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