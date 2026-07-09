Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

30-градусная жара ждет нижегородцев 10 июля

Сегодня воздух прогреется до +29 градусов.

Источник: Живем в Нижнем

Синоптики обещают нижегородцам потепление до +30 градусов уже завтра, 10 июля. Сегодня воздух в столице Приволжья прогреется до +29, сообщает «Яндекс. Погода».

По информации сервиса, 9 июля в региональном центре будет солнечно. Максимальная температура воздуха ожидается к часу дня. Осадков не предвидится.

В пятницу в городе будет еже жарче — до +30 градусов днем. Правда, солнце иногда будет прятаться за облаками. 10 июля также пройдет без дождей.

11 июля, в субботу, по предварительным прогнозам, будет на 1 градус прохладнее — плюс 29, но и в этот день зонты нижегородцам не понадобятся. Дожди могут накрыть столицу ПФО лишь в воскресенье. Тогда же в областном центре похолодает до +25.

Ранее мы рассказывали, на каких улицах Нижнего Новгорода сегодня отключат свет и горячую воду.