30-градусная жара ждет нижегородцев 10 июля

11 июля, в субботу, по предварительным прогнозам, будет на 1 градус прохладнее — плюс 29, но и в этот день зонты нижегородцам не понадобятся. Дожди могут накрыть столицу ПФО лишь в воскресенье. Тогда же в областном центре похолодает до +25.