30-градусная жара ждет нижегородцев 10 июля

Синоптики обещают нижегородцам потепление до +30 градусов уже завтра, 10 июля. Сегодня воздух в столице Приволжья прогреется до +29, сообщает «Яндекс. Погода».
По информации сервиса, 9 июля в региональном центре будет солнечно. Максимальная температура воздуха ожидается к часу дня. Осадков не предвидится.
В пятницу в городе будет еже жарче — до +30 градусов днем. Правда, солнце иногда будет прятаться за облаками. 10 июля также пройдет без дождей.
11 июля, в субботу, по предварительным прогнозам, будет на 1 градус прохладнее — плюс 29, но и в этот день зонты нижегородцам не понадобятся. Дожди могут накрыть столицу ПФО лишь в воскресенье. Тогда же в областном центре похолодает до +25.
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