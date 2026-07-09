Выпускница НГПУ написала книгу для детей с циррозом печени

Выпускница Института искусств НГПУ Алина Денисенко создала детскую книгу «История маленького героя», которая помогает юным пациентам легче пережить лечение цирроза печени. Работа стала ее дипломным проектом. Об этом сообщает пресс-служба НГПУ.
Идея книги появилась благодаря личной истории девушки. Когда ее младшему брату в детстве поставили диагноз «цирроз печени», ему потребовалась трансплантация. Донором стал отец Алины.
По словам выпускницы, именно тогда она поняла, насколько тяжело детям воспринимать болезнь и многочисленные медицинские процедуры.
Главным героем книги стал медвежонок Рами, который проходит путь от постановки диагноза до выздоровления. Вместе с ним маленькие читатели знакомятся с врачами, учатся понимать свои эмоции и справляться с тревогой. После основной истории детей ждут интерактивные задания.
Особое внимание автор уделила оформлению. Все персонажи изображены в виде лесных животных, а больничная атмосфера показана максимально доброжелательной. Книга объемом 44 страницы содержит авторские иллюстрации и восемь персонажей.
Чтобы медицинская информация была точной и понятной детям, при создании книги Алине помогала врач-педиатр и детский гастроэнтеролог Анна Никулина.