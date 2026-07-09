Выпускница НГПУ написала книгу для детей с циррозом печени

Главным героем книги стал медвежонок Рами, который проходит путь от постановки диагноза до выздоровления. Вместе с ним маленькие читатели знакомятся с врачами, учатся понимать свои эмоции и справляться с тревогой. После основной истории детей ждут интерактивные задания.