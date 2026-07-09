Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роды под мигалку: сотрудник ДПС ускорил доставку беременной в больницу

Родители везли роженицу на своей машине, но не могли пробиться через пробки и рискнули обратиться к патрульному экипажу.

Супруги из Даниловского района просили руководство ГИБДД региона выразить благодарность капитану полиции Евгению Колпакову, который помог их рожающей дочери оперативно добраться в полицию. О необычном происшествии рассказали в главке МВД Волгоградской области.

Будущая мама приехала в гости к своим родителям, но 1 июля у нее внезапно начались роды. Родители усадили дочь в свою машину и помчались в областной центр, однако не могли пробиться через заторы. А тем временем у роженицы начали усиливаться схватки.

Заметив патрульных на посту ДПС на трассе «Каспий», супруги обратились к ним за помощью. Инспектор Евгений Колпаков не стал медлить и, усадив роженицу с ее мамой в служебное авто, отправился в Волгоград, включив сирену и проблесковые маячки.

Полицейский довез женщин до роддома № 2 и передал в руки медиков. В тот же день пациентка родила малышку, которую назвали Софией.

А в конце июня сотрудники Госавтоинспекции из другого района своими быстрыми и грамотными действиями спасли жизни расстрелянных рыбаков.