Роды под мигалку: сотрудник ДПС ускорил доставку беременной в больницу

Будущая мама приехала в гости к своим родителям, но 1 июля у нее внезапно начались роды. Родители усадили дочь в свою машину и помчались в областной центр, однако не могли пробиться через заторы. А тем временем у роженицы начали усиливаться схватки.
Заметив патрульных на посту ДПС на трассе «Каспий», супруги обратились к ним за помощью. Инспектор Евгений Колпаков не стал медлить и, усадив роженицу с ее мамой в служебное авто, отправился в Волгоград, включив сирену и проблесковые маячки.
Полицейский довез женщин до роддома № 2 и передал в руки медиков. В тот же день пациентка родила малышку, которую назвали Софией.
А в конце июня сотрудники Госавтоинспекции из другого района своими быстрыми и грамотными действиями спасли жизни расстрелянных рыбаков.