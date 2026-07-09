Под Новосибирском строят детскую школу искусств в поселке Ордынское

В новой школе оборудуют два зрительных зала — на 240 и 70 мест, библиотечно-информационный центр, классы для занятий музыкой, хореографией, живописью, декоративно-прикладным творчеством и театральным искусством. Министр отметил, что строительство ДШИ в Ордынском продолжает программу возведения объектов культуры в регионе.