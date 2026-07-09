Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Новосибирском строят детскую школу искусств в поселке Ордынское

Завершить проект планируют до конца 2028 года.

Источник: Комсомольская правда

В рабочем поселке Ордынское начали строить новую детскую школу искусств площадью более 5,6 тысячи квадратных метров. Завершить проект планируют до конца 2028 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сейчас строители подготовили котлован, залили фундаментную плиту, сделали гидроизоляцию и завезли фундаментные блоки, устанавливают башенный кран. Возведение объекта стало возможным благодаря участию в национальном проекте «Семья». По словам министра строительства Дмитрия Богомолова, работы идут строго по графику.

В новой школе оборудуют два зрительных зала — на 240 и 70 мест, библиотечно-информационный центр, классы для занятий музыкой, хореографией, живописью, декоративно-прикладным творчеством и театральным искусством. Министр отметил, что строительство ДШИ в Ордынском продолжает программу возведения объектов культуры в регионе.