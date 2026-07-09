245 детей сирот в Хабаровском крае получили жильё в 2026 году

Отдельным направлением работы является поддержка участников СВО из числа детей сирот. Как отметил вице губернатор, с 2026 года минсоцзащиты края ведёт отдельный реестр граждан данной категории, нуждающихся в жилье. В крае реализуются четыре формы поддержки: предоставление специализированного жилья, выплата взамен жилья по мировому соглашению, федеральный сертификат и социальная выплата (включая контрактников и их супругов).