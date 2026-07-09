В Хабаровске построят новый молодёжный центр

— Для края это третья такая победа в президентском конкурсе. Раньше мы уже оснастили и открыли в Хабаровске четыре молодежных центра: Дом общественных организаций, Молодежный досуговый центр, Молодежный центр «Хабаровск» и Молодежный военно-патриотический центр, — написал в своих социальных сетях губернатор региона Дмитрий Демешин.