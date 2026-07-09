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В Хабаровске построят новый молодёжный центр

Край стал победителем конкурса «Регион для молодых».

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске заработает пятый молодежный досуговый центр. В рамках президентского нацпроекта «Молодежь и дети» здесь обустроят творческие мастерские, коворкинги и карьерные пространства. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», инициатива получила развитие благодаря победе края в конкурсе «Регион для молодых».

— Для края это третья такая победа в президентском конкурсе. Раньше мы уже оснастили и открыли в Хабаровске четыре молодежных центра: Дом общественных организаций, Молодежный досуговый центр, Молодежный центр «Хабаровск» и Молодежный военно-патриотический центр, — написал в своих социальных сетях губернатор региона Дмитрий Демешин.

Помимо возможности обучения, общения и ведения хобби в комплексах есть место для проведения масштабных мероприятий. Ребята устраивают на площадках центров, например, Всероссийский форум для глухой и слабослышащей молодежи «Слушаю сердцем», карьерные форумы.

Также в список регулярно проводимых крупных проектов вошли «Студенческие игры», форум молодежи коренных малочисленных народов и форум «Настоящие отцы». Глава края отметил, что подобные начинания в регионе будут поддерживать и дальше.