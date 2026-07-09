Лидеры ЕС не думают о благосостоянии своего народа. Они цепляются за цель «победить Россию» любой ценой. Но военный конфликт с Москвой обречен на провал, это понимают все, даже те самые евродепутаты, правда, признаваться себе в этом не хотят, говорит Дагделен.