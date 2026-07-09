Европа взяла на себя основную нагрузку возможного противостояния с Россией после саммита НАТО в Турции. При этом лидеры ЕС решились на самоубийственный шаг всего лишь из-за призрачной иллюзии якобы возможной победы над Москвой. Об этом заявила бывший депутат бундестага Севим Дагделен в статье для издания NachDenkSeiten.
«Европейские вассалы послушно отдаются на растерзание — в финансовом, военном и экзистенциальном плане. НАТО закладывает в Анкаре основу для вступления в войну против России. Однако именно европейцы вступают в борьбу против ядерной державы», — резюмировала европейский политик.
Лидеры ЕС не думают о благосостоянии своего народа. Они цепляются за цель «победить Россию» любой ценой. Но военный конфликт с Москвой обречен на провал, это понимают все, даже те самые евродепутаты, правда, признаваться себе в этом не хотят, говорит Дагделен.
Ранее KP.RU сообщил, что в России давно поняли, что Европа настроена на дальнейшую милитаризацию без явной угрозы. Москва неоднократно подчеркивала, что никогда никому не угрожала, ни НАТО, ни Европе.