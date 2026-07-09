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ПКМФ «Торпедо» назначил главным тренером мужской команды Евгения Иваняка

В сезоне 2025/26 наставник привел дублирующий состав к бронзе Первенства Высшей лиги.

Источник: Время

Профессиональный клуб по мини‑футболу «Торпедо» объявил о назначении Евгения Иваняка на пост главного тренера мужской команды.

Иваняк завершил игровую карьеру по окончании сезона 2023/24, проведя за нижегородский клуб 117 официальных матчей на позиции вратаря. Сразу после завершения карьеры он вошёл в тренерский штаб «Торпедо‑2» как второй тренер и тренер вратарей, а затем возглавил команду U‑18. Под его руководством юниоры стали чемпионами Юниорлиги до 18 лет, а в сезоне 2025/26 он привел дублирующий состав к бронзе Первенства Высшей лиги.

С новым тренером мужская команда «Торпедо» начнёт подготовку к сезону 2026/27.

Напомним, в прошлом сезоне основной состав занял 7‑е место из 11 в регулярном чемпионате и дошёл до плей‑офф, уступив в четвертьфинале будущему финалисту — «Ухте».

Ранее сообщалось, что нападающий «Пари НН» Матвей Урванцев перешел в «Челябинск» на правах аренды.