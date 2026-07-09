ПКМФ «Торпедо» назначил главным тренером мужской команды Евгения Иваняка

Иваняк завершил игровую карьеру по окончании сезона 2023/24, проведя за нижегородский клуб 117 официальных матчей на позиции вратаря. Сразу после завершения карьеры он вошёл в тренерский штаб «Торпедо‑2» как второй тренер и тренер вратарей, а затем возглавил команду U‑18. Под его руководством юниоры стали чемпионами Юниорлиги до 18 лет, а в сезоне 2025/26 он привел дублирующий состав к бронзе Первенства Высшей лиги.