ПКМФ «Торпедо» назначил главным тренером мужской команды Евгения Иваняка

Профессиональный клуб по мини‑футболу «Торпедо» объявил о назначении Евгения Иваняка на пост главного тренера мужской команды.
Иваняк завершил игровую карьеру по окончании сезона 2023/24, проведя за нижегородский клуб 117 официальных матчей на позиции вратаря. Сразу после завершения карьеры он вошёл в тренерский штаб «Торпедо‑2» как второй тренер и тренер вратарей, а затем возглавил команду U‑18. Под его руководством юниоры стали чемпионами Юниорлиги до 18 лет, а в сезоне 2025/26 он привел дублирующий состав к бронзе Первенства Высшей лиги.
С новым тренером мужская команда «Торпедо» начнёт подготовку к сезону 2026/27.
Напомним, в прошлом сезоне основной состав занял 7‑е место из 11 в регулярном чемпионате и дошёл до плей‑офф, уступив в четвертьфинале будущему финалисту — «Ухте».
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