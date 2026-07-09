В Советской Гавани обновят более 9 км дорог по нацпроекту

«Советско-Гаванская агломерация впервые вошла в дорожный национальный проект только в прошлом году. До этого муниципалитет не мог претендовать на федеральную поддержку из-за низкой плотности населения. Расширить географию программы удалось благодаря усилиям губернатора Дмитрия Демешина. По итогам 2025 года мы ввели в нормативное состояние 5,5 км муниципальных дорог. Работы на объектах нынешнего сезона выполнены на треть. Я дала поручение местным властям ускорить темпы, чтобы завершить все участки к 1 сентября и встретить осень с ровными и безопасными трассами», — рассказала заместитель председателя правительства Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачёва.