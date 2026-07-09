В Советской Гавани обновят более 9 км дорог по нацпроекту

В Советской Гавани второй год подряд масштабно обновляют дорожную сеть в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 2026 году город стал абсолютным лидером по числу отремонтированных участков среди участников президентской инициативы. Приоритет традиционно отдается тем направлениям, на которые ранее указывали сами горожане, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
«Советско-Гаванская агломерация впервые вошла в дорожный национальный проект только в прошлом году. До этого муниципалитет не мог претендовать на федеральную поддержку из-за низкой плотности населения. Расширить географию программы удалось благодаря усилиям губернатора Дмитрия Демешина. По итогам 2025 года мы ввели в нормативное состояние 5,5 км муниципальных дорог. Работы на объектах нынешнего сезона выполнены на треть. Я дала поручение местным властям ускорить темпы, чтобы завершить все участки к 1 сентября и встретить осень с ровными и безопасными трассами», — рассказала заместитель председателя правительства Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачёва.
Главный объект текущего сезона — улица Ленина. Сейчас он находится на финальном этапе работ: специалисты уже уложили асфальт и нанесли разметку. Это центральная транспортная артерия города, вдоль которой сосредоточены ключевые социальные учреждения: районная администрация, больница, дом культуры, образовательные учреждения.
Ещё один значимый участок реконструируется на улице Колесниченко. Местные жители подчёркивают, что асфальтового покрытия здесь не было несколько десятилетий. В этом году рабочие завершат укладку полотна, сейчас они занимаются установкой бордюров. Кроме проезжей части, обновление ждет и тротуарную зону. Этот проект реализуется в рамках краевой программы «Безопасность дорожного движения».
Монтаж бордюрного камня также ведётся на улицах Пушкина и Киевской, а на Первомайской и Инженерной специалисты готовят основание под укладку нового асфальта.
До конца строительного сезона дорожники приведут в порядок ещё ряд объектов: улицы Сахалинская, Восточная, Арсеньева, Бошняка, Пограничная, Полины Осипенко и Гаражный проезд.
Всего в текущем году в городе капитально отремонтируют 13 дорожных объектов общей протяжённостью более 9 км. Объем финансирования составляет около 230 млн руб.