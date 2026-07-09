В Свердловской области могут появиться круглосуточные детские сады

Председателю Заксобрания такая идея понравилась, и она сообщила, что намерена заняться ее продвижением в Свердловской области. Людмила Бабушкина отметила, что подобное уже существовало и очень помогало женщинам в ситуациях, когда им было не с кем оставить ребенка.