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В Свердловской области могут появиться круглосуточные детские сады

По мнению Людмилы Бабушкиной, это поможет неполным семьям.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области могут появиться круглосуточные детские сады. Об этом на международной промышленной выставке ИННОПРОМ рассказала председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина. Предполагается, что в действующих детсадах появятся круглосуточные группы.

— Потому что женщина-работодатель, занимающаяся бизнесом, иногда вынуждена выезжать на симпозиумы, форумы. Если семья неполная, она не может с кем-то оставить ребенка, а круглосуточные группы, как раньше были, помогли бы в решении многих вопросов, — отметила Людмила Бабушкина в эфире программы ОТВ.

Председателю Заксобрания такая идея понравилась, и она сообщила, что намерена заняться ее продвижением в Свердловской области. Людмила Бабушкина отметила, что подобное уже существовало и очень помогало женщинам в ситуациях, когда им было не с кем оставить ребенка.