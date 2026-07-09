87 автомобилей арестовали за долги в Красноярске

В Красноярске прошел масштабный рейд по принудительному взысканию долгов с автовладельцев. В течение двух недель судебные приставы совместно с госавтоинспекторами выявляли в транспортном потоке злостных неплательщиков с помощью аппаратно-программного комплекса.
В результате было арестовано 87 транспортных средств. Их владельцы имели разные виды задолженностей: по алиментам, штрафам за нарушения ПДД, налогам и кредитам.
Так, хозяин Toyota Caldina должен банкам более 9,2 млн рублей по кредитам и 916 тысяч рублей исполнительского сбора, а владелец Nissan Teana не заплатил около 600 тысяч рублей по алиментам, 31 тысячу рублей налогов, 78 тысяч рублей исполнительского сбора и несколько штрафов. Также был арестован служебный автомобиль компании в сфере ЖКХ за долг 1,5 млн рублей.
«Чтобы не лишиться своих автомобилей, неплательщики должны погасить всю сумму долга, а также исполнительский сбор за неисполнение требований судебных приставов, иначе их транспортные средства будут реализованы в счет погашения задолженности», — рассказали в Службе приставов.
Напомним, арест автомобиля возможен в случае, если долг его владельца составляет более 3 тысяч рублей.