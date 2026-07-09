87 автомобилей арестовали за долги в Красноярске

Так, хозяин Toyota Caldina должен банкам более 9,2 млн рублей по кредитам и 916 тысяч рублей исполнительского сбора, а владелец Nissan Teana не заплатил около 600 тысяч рублей по алиментам, 31 тысячу рублей налогов, 78 тысяч рублей исполнительского сбора и несколько штрафов. Также был арестован служебный автомобиль компании в сфере ЖКХ за долг 1,5 млн рублей.